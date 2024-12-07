Circuit vélo-route « Une histoire contée » Baraqueville Aveyron
Sur la route, des points de vue sur le Ségala et ses vallées vous enchanteront !
https://www.aveyron-segala-tourisme.com/ +33 5 65 72 02 52
English :
Along the way, you’ll be enchanted by views of the Ségala region and its valleys!
Deutsch :
Unterwegs werden Sie von Aussichtspunkten auf die Ségala und ihre Täler begeistert sein!
Italiano :
Lungo il percorso, rimarrete incantati dai panorami sulla Ségala e sulle sue valli!
Español :
Por el camino, le encantarán las vistas sobre el Ségala y sus valles
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-07 par ADT Aveyron