Les Angles

FOIRE ANNUELLE

Avenue de Mont Louis Les Angles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 08:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Foire aux camelots.

Place Paul Samson…

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Avenue de Mont Louis Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 32 76 lesanglesinfos@les-angles.com

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English :

Street Vendors’ Fair.

Paul Samson Square…

L’événement FOIRE ANNUELLE Les Angles a été mis à jour le 2026-06-13 par LES ANGLES LE VILLAGE STATION