FOIRE ARTISANALE Prats-de-Mollo-la-Preste
FOIRE ARTISANALE Prats-de-Mollo-la-Preste dimanche 12 juillet 2026.
Prats-de-Mollo-la-Preste
FOIRE ARTISANALE
Place du Foiral Prats-de-Mollo-la-Preste Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 10:00:00
fin : 2026-07-12 18:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Au fil des stands, découvrez les savoir-faire et les créations des artisans dans une atmosphère propice à la flânerie et aux belles trouvailles.
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Place du Foiral Prats-de-Mollo-la-Preste 66230 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 39 70 83
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English :
As you stroll past the booths, discover the artisans’ skills and creations in an atmosphere perfect for strolling and finding beautiful treasures.
L’événement FOIRE ARTISANALE Prats-de-Mollo-la-Preste a été mis à jour le 2026-06-25 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR
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