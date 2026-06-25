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FOIRE ARTISANALE Prats-de-Mollo-la-Preste

FOIRE ARTISANALE Prats-de-Mollo-la-Preste dimanche 12 juillet 2026.

Adresse
Place du Foiral
Ville
66230 Prats-de-Mollo-la-Preste
Département
Pyrénées-Orientales
Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Prats-de-Mollo-la-Preste

FOIRE ARTISANALE

Place du Foiral Prats-de-Mollo-la-Preste Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 10:00:00
fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :
2026-07-12

Au fil des stands, découvrez les savoir-faire et les créations des artisans dans une atmosphère propice à la flânerie et aux belles trouvailles.
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Place du Foiral Prats-de-Mollo-la-Preste 66230 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 39 70 83 

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English :

As you stroll past the booths, discover the artisans’ skills and creations in an atmosphere perfect for strolling and finding beautiful treasures.

L’événement FOIRE ARTISANALE Prats-de-Mollo-la-Preste a été mis à jour le 2026-06-25 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR

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