Prats-de-Mollo-la-Preste

FOIRE ARTISANALE

Place du Foiral Prats-de-Mollo-la-Preste Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 10:00:00

fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Au fil des stands, découvrez les savoir-faire et les créations des artisans dans une atmosphère propice à la flânerie et aux belles trouvailles.

.

Place du Foiral Prats-de-Mollo-la-Preste 66230 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 39 70 83

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As you stroll past the booths, discover the artisans’ skills and creations in an atmosphere perfect for strolling and finding beautiful treasures.

L’événement FOIRE ARTISANALE Prats-de-Mollo-la-Preste a été mis à jour le 2026-06-25 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR