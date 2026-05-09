Foire au Gras et aux Volailles Festives THUIR, Place de la République, 66300 Thuir, Thuir
dimanche 6 décembre 2026 · Place de la République, 66300 Thuir · Thuir
Informations pratiques
Foire au Gras et aux Volailles Festives THUIR Dimanche 6 décembre, 08h00 Place de la République, 66300 Thuir Pyrénées-Orientales
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-06T08:00:00+01:00 – 2026-12-06T17:00:00+01:00
Fin : 2026-12-06T08:00:00+01:00 – 2026-12-06T17:00:00+01:00
Cette année encore, trois dates vous sont proposées pour les Foires au gras et aux volailles festives :
Prades : 22 novembre 2026
Thuir : 6 décembre 2026
Céret : 20 décembre 2026
En plus des animations qui vous sont proposées tout au long de la journée,
Vous y trouverez :
Le canard sous toutes ses formes : foies gras, rillettes, confits, plats cuisinés, terrines, magrets.
L’oie entière ou découpée, en rillettes.
Autruches, et autres volailles (chapons, dindes, pintades, poulets, pigeons) et oeufs.
Et encore…
Miels et pains d’épices, confitures, pommes et fruits de saison, jus de fruits, escargots et autres viandes (veau, boeuf, porc, lapin), fromages, olives, huile d’olive, amandes, vins, rancio, Muscat de Noël, Champagne, bières artisanales, vinaigres, chocolat et autres douceurs…
Mais aussi de l’artisanat d’art avec des bijoux, des poteries, du mohair, du cuir… Des créations originales pour vos cadeaux de Noël.
Marchés des Producteurs de Pays ® est une marque des Chambres d’agriculture.
Ce sont de véritables marchés où vous ne rencontrerez que des agriculteurs et leurs amis artisans. Réguliers, saisonniers ou événementiels, ces marchés valorisent pleinement la richesse et la diversité des productions de nos terroirs et permettent ainsi d‘acheter les meilleurs produits locaux « à la source ».
DONNONS DU SENS À NOTRE ALIMENTATION !
Retrouvez tous les Marchés de Producteurs de Pays ® des Pyrénées Orientales sur le portail :
https://producteurs66.com
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Marchés des Producteurs de Pays ® marché des producteurs de pays marché festif
Lionel Moogin
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