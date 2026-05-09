Foire au Gras et aux Volailles Festives THUIR, Place de la République, 66300 Thuir, Thuir

Informations pratiques

Foire au Gras et aux Volailles Festives THUIR Dimanche 6 décembre, 08h00 Place de la République, 66300 Thuir Pyrénées-Orientales

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-06T08:00:00+01:00 – 2026-12-06T17:00:00+01:00

Fin : 2026-12-06T08:00:00+01:00 – 2026-12-06T17:00:00+01:00

Cette année encore, trois dates vous sont proposées pour les Foires au gras et aux volailles festives :

Prades : 22 novembre 2026

Thuir : 6 décembre 2026

Céret : 20 décembre 2026

En plus des animations qui vous sont proposées tout au long de la journée,

Vous y trouverez :

Le canard sous toutes ses formes : foies gras, rillettes, confits, plats cuisinés, terrines, magrets.

L’oie entière ou découpée, en rillettes.

Autruches, et autres volailles (chapons, dindes, pintades, poulets, pigeons) et oeufs.

Et encore…

Miels et pains d’épices, confitures, pommes et fruits de saison, jus de fruits, escargots et autres viandes (veau, boeuf, porc, lapin), fromages, olives, huile d’olive, amandes, vins, rancio, Muscat de Noël, Champagne, bières artisanales, vinaigres, chocolat et autres douceurs…

Mais aussi de l’artisanat d’art avec des bijoux, des poteries, du mohair, du cuir… Des créations originales pour vos cadeaux de Noël.

Marchés des Producteurs de Pays ® est une marque des Chambres d’agriculture.

Ce sont de véritables marchés où vous ne rencontrerez que des agriculteurs et leurs amis artisans. Réguliers, saisonniers ou événementiels, ces marchés valorisent pleinement la richesse et la diversité des productions de nos terroirs et permettent ainsi d‘acheter les meilleurs produits locaux « à la source ».

DONNONS DU SENS À NOTRE ALIMENTATION !

Retrouvez tous les Marchés de Producteurs de Pays ® des Pyrénées Orientales sur le portail :

https://producteurs66.com

Place de la République, 66300 Thuir Place de la République, Thuir Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 28 19 00 41 »}] [{« link »: « https://producteurs66.com »}]

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Lionel Moogin