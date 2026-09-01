Informations pratiques

Lamotte-Beuvron

FOIRE AU PAYS DE LA TARTE TATIN

Chemin de Maisonfort Lamotte-Beuvron Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-13 19:30:00

Date(s) :

2026-09-12

29ème Foire au pays de la Tarte TatinFamilles

29ème Foire au Pays de la tarte Tatin au bassin du Canal à Lamotte-Beuvron

Foire avec de nombreux exposants, animations, concerts, vide greniers et concours amateur et professionnel.

Découvrez le programme du samedi 12 septembre

Découvrez le programme du dimanche 13 septembre

Organisé par le Comité des fêtes de Lamotte-Beuvron, les Ambassadeurs de la tarte Tatin et la Ville de Lamotte-Beuvron

Plus d’informations au 06.81.12.31.67 .

Chemin de Maisonfort Lamotte-Beuvron 41600 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 81 12 31 67 comitedesfeteslb41@gmail.com

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English :

29th Tarte Tatin Festival

L’événement FOIRE AU PAYS DE LA TARTE TATIN Lamotte-Beuvron a été mis à jour le 2026-08-19 par Office de Tourisme Sologne Tourisme