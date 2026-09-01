FOIRE AU PAYS DE LA TARTE TATIN Lamotte-Beuvron
samedi 12 septembre 2026 · Lamotte-Beuvron
Informations pratiques
Lamotte-Beuvron
FOIRE AU PAYS DE LA TARTE TATIN
Chemin de Maisonfort Lamotte-Beuvron Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-13 19:30:00
Date(s) :
2026-09-12
29ème Foire au pays de la Tarte TatinFamilles
29ème Foire au Pays de la tarte Tatin au bassin du Canal à Lamotte-Beuvron
Foire avec de nombreux exposants, animations, concerts, vide greniers et concours amateur et professionnel.
Découvrez le programme du samedi 12 septembre
Découvrez le programme du dimanche 13 septembre
Organisé par le Comité des fêtes de Lamotte-Beuvron, les Ambassadeurs de la tarte Tatin et la Ville de Lamotte-Beuvron
Plus d’informations au 06.81.12.31.67 .
Chemin de Maisonfort Lamotte-Beuvron 41600 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 81 12 31 67 comitedesfeteslb41@gmail.com
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English :
29th Tarte Tatin Festival
L’événement FOIRE AU PAYS DE LA TARTE TATIN Lamotte-Beuvron a été mis à jour le 2026-08-19 par Office de Tourisme Sologne Tourisme
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