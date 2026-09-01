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AGENDA · Lamotte-Beuvron

FOIRE AU PAYS DE LA TARTE TATIN Lamotte-Beuvron

samedi 12 septembre 2026 · Lamotte-Beuvron

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Chemin de Maisonfort
Ville
41600 Lamotte-Beuvron
Département
Loir-et-Cher
Tarif
Gratuit

Lamotte-Beuvron

FOIRE AU PAYS DE LA TARTE TATIN

Chemin de Maisonfort Lamotte-Beuvron Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-13 19:30:00

Date(s) :
2026-09-12

29ème Foire au pays de la Tarte TatinFamilles
29ème Foire au Pays de la tarte Tatin au bassin du Canal à Lamotte-Beuvron
Foire avec de nombreux exposants, animations, concerts, vide greniers et concours amateur et professionnel.
Découvrez le programme du samedi 12 septembre
Découvrez le programme du dimanche 13 septembre
Organisé par le Comité des fêtes de Lamotte-Beuvron, les Ambassadeurs de la tarte Tatin et la Ville de Lamotte-Beuvron
Plus d’informations au 06.81.12.31.67   .

Chemin de Maisonfort Lamotte-Beuvron 41600 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 81 12 31 67  comitedesfeteslb41@gmail.com

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English :

29th Tarte Tatin Festival

L’événement FOIRE AU PAYS DE LA TARTE TATIN Lamotte-Beuvron a été mis à jour le 2026-08-19 par Office de Tourisme Sologne Tourisme

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