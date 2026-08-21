Foire aux Associations – 43è édition, Palacium, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Foire aux Associations – 43è édition Dimanche 13 septembre, 13h30 Palacium Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T13:30:00+02:00 – 2026-09-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-13T13:30:00+02:00 – 2026-09-13T18:00:00+02:00

C’est le grand rendez-vous de la rentrée : dimanche 13 septembre de 13h30 à 18h au complexe sportif du Palacium, venez rencontrer les associations villeneuvoises !

Pour vous repérer parmi les quelque 130 stands, les associations sont réparties par pôles : culture, santé, danses, arts martiaux, développement durable… À 15h30, plusieurs bénévoles seront mis à l’honneur.

Démonstrations et animations

Vous pourrez bien sûr profiter de démonstrations et d’animations : badminton, danses, jeux de société, arts martiaux et bien d’autres activités, avec la possibilité de vous initier à la plupart d’entre elles.

Animations pour les enfants

Pour la joie des enfants, il sera possible de faire un petit tour en calèche et à dos de poney…

Espace mobilités

À l’espace « Mobilité » : apportez un vélo que vous n’utilisez plus, ReCycle-moi lui donnera une nouvelle vie et il pourra être réemployé.

Parcours parentalité

Un parcours dédié à la parentalité sera proposé, de la petite enfance à l’adolescence. L’occasion d’échanger avec des professionnels, de découvrir les ressources disponibles sur le territoire et d’obtenir des conseils adaptés à chaque étape de la vie de l’enfant.

Stand des conseils de quartier

Et si vous rejoigniez l’un des sept Conseils de quartier ?

Dans le cadre du renouvellement des Conseils de quartier, un stand dédié vous permettra de rencontrer le service municipal en charge de la démocratie participative ainsi que des coordinateurs et conseillers de quartier. Vous pourrez échanger avec eux sur le rôle, les missions et les prérogatives des Conseils de quartier et obtenir toutes les informations pour déposer votre candidature et rejoindre l’un des sept Conseils de quartier de la ville.

Restauration

Une fringale ? Un espace restauration avec petite buvette est assuré par l’association Genêts en Fête.

L’association Force T tiendra également un stand au profit du Téléthon.

La Foire aux Associations est une éco-manifestation avec tri des déchets et parking à vélos surveillé gratuit. Accès par l’avenue du Pont-de-Bois et la rue Breughel. Entrée gratuite.

Palacium 2 Rue Breughel, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France

C’est le grand rendez-vous de la rentrée : dimanche 13 septembre de 13h30 à 18h au complexe sportif du Palacium, venez rencontrer les associations villeneuvoises !