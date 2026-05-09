Foire aux beignets Le Thillot
Foire aux beignets Le Thillot dimanche 7 juin 2026.
Le Thillot
Foire aux beignets
Place de Lattre de Tassigny Le Thillot Vosges
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Foire aux Beignets dans les rues du Thillot. Stands de beignets divers, animations, vide-grenier, élection de Miss et Mister Beignets.Tout public
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Place de Lattre de Tassigny Le Thillot 88160 Vosges Grand Est +33 6 88 07 78 15 animthillot88160@gmail.com
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English :
Beignets Fair in the streets of Le Thillot. Various doughnut stalls, entertainment, garage sale, election of Miss and Mister Beignets.
L’événement Foire aux beignets Le Thillot a été mis à jour le 2026-05-09 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES