Le Thillot

Foire aux beignets

Place de Lattre de Tassigny Le Thillot Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Foire aux Beignets dans les rues du Thillot. Stands de beignets divers, animations, vide-grenier, élection de Miss et Mister Beignets.Tout public

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Place de Lattre de Tassigny Le Thillot 88160 Vosges Grand Est +33 6 88 07 78 15 animthillot88160@gmail.com

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English :

Beignets Fair in the streets of Le Thillot. Various doughnut stalls, entertainment, garage sale, election of Miss and Mister Beignets.

L’événement Foire aux beignets Le Thillot a été mis à jour le 2026-05-09 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES