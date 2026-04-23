La nuit de la mine Site des anciennes mines de cuivre Le Thillot

Le Thillot

La nuit de la mine

Site des anciennes mines de cuivre 47 rue de la Gare Le Thillot Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 17:00:00

fin : 2026-05-23 23:59:00

Date(s) :

2026-05-23

Dans le cadre de la Nuit européennes des musées , les Hautes-Mynes du Thillot et l’association Myne et Rail vous proposent une nouvelle édition de la Nuit de la Mine une découverte vivante, spectaculaire et nocturne des anciennes mines de cuivre du Thillot dans les Vosges. Venez déambuler parmi les comédiens, les musiciens, les artisans et les artistes costumés faisant revivre pour quelques heures, à la lueur du feu et des flammes, le village des mineurs de cuivre des ducs de Lorraine. A partir de 17h, et jusqu’à l’extinction des feux vers minuit, le village des mines va revivre comme à ses plus belles heures du 17ème siècle. Démonstration de métiers. L’Auberge des Mineurs proposera à nouveau son repas traditionnel, boissons et petite restauration. Entrée libre. (Déambulation souterraine 3€/adulte et 2€/enfant à partir de 5 ans). Accès uniquement par navette gratuite tout au long de la soirée. Rendez-vous sur le parking du musée au 47 rue de la Gare dès 17h, dernier départ à 22h, dernier retour à minuit. Places de parking limitées pensez au covoiturage.Tout public

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Site des anciennes mines de cuivre 47 rue de la Gare Le Thillot 88160 Vosges Grand Est +33 3 29 25 03 33

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English :

As part of the Nuit européennes des musées (European Museum Night), Hautes-Mynes du Thillot and the Myne et Rail association are offering a new edition of the Nuit de la Mine : a lively, spectacular night-time discovery of the former copper mines of Le Thillot in the Vosges. Come and stroll among the actors, musicians, craftsmen and costumed artists, bringing back to life for a few hours, by the light of fire and flames, the village of the copper miners of the Dukes of Lorraine. From 5 p.m. until the lights go out at midnight, the mining village will be brought back to its 17th-century glory. Craft demonstrations. the Auberge des Mineurs will once again offer its traditional meal, drinks and snacks. Free admission (Underground walk: 3?/adult and 2?/child ? from 5 years). Access only by free shuttle bus throughout the evening. Meet at the museum parking lot at 47 rue de la Gare from 5pm, last departure 10pm, last return midnight. Limited parking spaces: please consider carpooling.

L’événement La nuit de la mine Le Thillot a été mis à jour le 2026-04-23 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES