Nuit de la Mine au Thillot, Les Hautes-Mynes du Thillot, Le Thillot

Nuit de la Mine au Thillot Samedi 23 mai, 17h00 Les Hautes-Mynes du Thillot Vosges

Entrée libre.

Déambulation souterraine : 3€/adulte et 2€/enfant – à partir de 5 ans. Espèces uniquement.

N’oubliez pas votre lampe de poche et pensez à bien vous chausser et n’oubliez pas que les soirées de mai peuvent être fraîches !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Les Hautes-Mynes du Thillot et l’association « Myne et Rail » vous proposent une découverte vivante, spectaculaire et nocturne des anciennes mines de cuivre du Thillot dans les Vosges. Venez déambuler parmi les comédiens, les musiciens, les artisans et les artistes costumés faisant revivre pour quelques heures, à la lueur du feu et des flammes, le village des mineurs de cuivre des ducs de Lorraine.

De 17h à minuit, le village des mines va revivre comme à ses plus belles heures du XVIIe siècle.

Au programme :

Démonstration de métiers : frappe de monnaie, cuir, forgerons, scieurs de bois, vannerie…

Réduction de minerai de fer dans un bas-fourneau

Animations, théâtre et musique

Déambulation dans la mine Saint-Charlesdécorée de gravures anciennes sur toile, à la lumière des bougies et des torches. Vous pourrez y croiser les mélodies de l’épinette et des instruments traditionnels

Repas du mineur, boissons et petite restauration, à l’Auberge des mineurs (sous chapiteau)

Accès uniquement par navette gratuite tout au long de la soirée : dès 17h, dernier départ 22h, dernier retour minuit.

Rendez-vous sur le parking du musée : 47 rue de la Gare à Le Thillot. Places de parking limitées : pensez à covoiturer.

Les Hautes-Mynes du Thillot 47 rue de la Gare 88160 Le Thillot Le Thillot 88160 Vosges Grand Est +33 03 29 25 03 33 https://www.hautesmynes.com https://www.instagram.com/leshautesmynes/?hl=fr;https://www.facebook.com/profile.php?id=100086178746085 Dans la montagne du Thillot, la production de cuivre commence en 1560 et prend un essor remarquable. Appartenant aux ducs de Lorraine, de nombreuses mines sont alors exploitées dans la vallée de la Haute-Moselle. La richesse des filons et le savoir-faire des mineurs engendrent une activité minière qui atteint son apogée au XVIIe siècle et perdure jusqu’en 1761. Premier lieu européen de l’utilisation de la poudre noire pour l’exploitation minière (en 1617), les mines du Thillot conservent également de riches vestiges de l’utilisation de l’énergie hydraulique (pompes, étang, chenaux…).

Des visites du musée et du site minier avec visite guidée de la mine de la Rouge-Montagne sont proposées tout au long de l’année. Parkings

Les Hautes-Mynes du Thillot et l’association « Myne et Rail » vous proposent une découverte vivante, spectaculaire et nocturne des anciennes mines de cuivre du Thillot dans les Vosges. Venez parmi et…

©Les Hautes-Mynes