Foire aux bijoux Corrèze
Foire aux bijoux Corrèze vendredi 7 août 2026.
Corrèze
Foire aux bijoux
A La Halle Corrèze Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 09:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
La foire aux bijoux se tiendra toute la journée. .
A La Halle Corrèze 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 86 23 csc.correze@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Foire aux bijoux
L’événement Foire aux bijoux Corrèze a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
À voir aussi à Corrèze (Corrèze)
- Conférence Nos comportements face au changement climatique Meymac 18 mai 2026
- Braderie des livres documentaires et régionaux Rue Docteur Henri Dignac Égletons 19 mai 2026
- Troc de plantes (Place des Arcades) Brive-la-Gaillarde 19 mai 2026
- Auditorium Sophie Dessus Le Roi Lear Uzerche 19 mai 2026
- Ciné-club Mr Turner rue porte du petit garavet Allassac 19 mai 2026