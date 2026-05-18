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Foire aux bijoux Corrèze

Foire aux bijoux Corrèze

Foire aux bijoux Corrèze vendredi 7 août 2026.

Adresse : A La Halle

Ville : 19800 Corrèze

Département : Corrèze

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Corrèze

Foire aux bijoux

A La Halle Corrèze Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 09:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

La foire aux bijoux se tiendra toute la journée.   .

A La Halle Corrèze 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 86 23  csc.correze@gmail.com

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English : Foire aux bijoux

L’événement Foire aux bijoux Corrèze a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze

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