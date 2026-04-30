Châteaudun

Foire aux Laines Fête médiévale

Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-03

Du vendredi 3 au dimanche 5 juillet, la ville replongera au temps du Moyen Âge à l’occasion de la 25e édition de sa célèbre fête médiévale festive et familiale. Au programme animations, ambiance d’époque… et le retour très attendu du berger et de la ferme, avec moutons, oies et chevaux.

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Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46

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English :

From Friday July 3 to Sunday July 5, the town takes a trip back in time to the Middle Ages for the 25th edition of its famous festive, family-friendly medieval festival. On the program: entertainment, period atmosphere? and the long-awaited return of the shepherd and his farm, with sheep, geese and horses.

L’événement Foire aux Laines Fête médiévale Châteaudun a été mis à jour le 2026-04-27 par OT GRAND CHATEAUDUN