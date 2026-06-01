Foire aux livres, Bibliothèque Ceccano, Avignon

Foire aux livres Samedi 20 juin, 10h00 Bibliothèque Ceccano Vaucluse

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T18:00:00+02:00

C’est la fin de leurs années de service dans les rayons d’Avignon Bibliothèques mais ce n’est pas la fin de leur vie. Pour 0.50€, venez acheter des livres et des CD de la bibliothèque et donnez-leur une seconde chance ! Il y en aura pour tous les goûts : adulte, jeunesse, fiction, essais, documentaires, musique…

Bibliothèque Ceccano 2bis rue Laboureur 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Ville Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 85 15 59 https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ Horaires :

Mardi, jeudi et vendredi de 11h à 19h

Mercredi et samedi de 10h à 18h ORIZO : T1, arrêt Gare Centre • Ligne 4, 5, 6, 9, 11, C2, arrêt Gare Centre Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo ») • Ligne 4, 6, 9, 10, 11, 25, 26, arrêt Poste • Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo »)

Vente de livres d’occasion Tout public Foire