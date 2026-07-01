Foire aux livres du Secours de la Côte Fleurie Salle de la plage (sous le Casino) Trouville-sur-Mer

Informations pratiques

Trouville-sur-Mer

Foire aux livres du Secours de la Côte Fleurie

Salle de la plage (sous le Casino) Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-11 09:30:00

fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Le Secours de la Côte Fleurie organise sa foire aux livres, CD, DVD et vinyls les 11 et 12 juillet à la salle de la Plage (sous le casino), place du Maréchal-Foch, de 9 h 30 à 18 h.

Organisée par le Secours de la Côte Fleurie, la foire aux livres de Trouville-sur-Mer revient les samedi 11 et dimanche 12 juillet à la salle de la Plage, sous le casino. Livres, CD, DVD et disques vinyls sont proposés à la vente, pour le plus grand plaisir des chineurs et des amateurs de belles trouvailles.

Un rendez-vous convivial et solidaire, ouvert à tous, qui permet de dénicher de bonnes lectures ou de rares pépites musicales tout en soutenant une association locale engagée.

Infos pratiques

– Dates samedi 11 et dimanche 12 juillet 2026

– Horaires 9 h 30 18 h

– Lieu salle de la Plage, Boulevard de la Cahotte (sous le casino) Trouville-sur-Mer

– Entrée libre

– Contact 02 31 88 81 12 .

Salle de la plage (sous le Casino) Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 88 81 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Foire aux livres du Secours de la Côte Fleurie

Secours de la Côte Fleurie is organising its book, CD, DVD and vinyl fair on 11 and 12 July at the Salle de la Plage (below the casino), Place du Maréchal-Foch, from 9.30 am to 6 pm.

L’événement Foire aux livres du Secours de la Côte Fleurie Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Trouville