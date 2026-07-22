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AGENDA · Pléneuf-Val-André

Foire aux peintres Pléneuf-Val-André

samedi 1 août 2026 · Pléneuf-Val-André

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Promenade de la Digue
Ville
22370 Pléneuf-Val-André
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Pléneuf-Val-André

Foire aux peintres

Promenade de la Digue Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Pour sa 41ème édition, le Groupement Culturel et Artistique de Pléneuf-Val-André vous invite à son exposition et sa vente de peintures.
Durant la journée, retrouvez des animations Tournevol et des animations pour les enfants.   .

Promenade de la Digue Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 09 30 86 67 

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English :

L’événement Foire aux peintres Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-07-17 par Côtes d’Armor Destination

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