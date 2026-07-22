Informations pratiques

Pléneuf-Val-André

Foire aux peintres

Promenade de la Digue Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:00:00

fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Pour sa 41ème édition, le Groupement Culturel et Artistique de Pléneuf-Val-André vous invite à son exposition et sa vente de peintures.

Durant la journée, retrouvez des animations Tournevol et des animations pour les enfants. .

Promenade de la Digue Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 09 30 86 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Foire aux peintres Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-07-17 par Côtes d’Armor Destination