Foire aux peintres Pléneuf-Val-André
samedi 1 août 2026 · Pléneuf-Val-André
Informations pratiques
Pléneuf-Val-André
Foire aux peintres
Promenade de la Digue Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-02 19:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Pour sa 41ème édition, le Groupement Culturel et Artistique de Pléneuf-Val-André vous invite à son exposition et sa vente de peintures.
Durant la journée, retrouvez des animations Tournevol et des animations pour les enfants. .
Promenade de la Digue Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 09 30 86 67
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English :
L’événement Foire aux peintres Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-07-17 par Côtes d’Armor Destination
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