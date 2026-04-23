Beynat

Foire aux Plants et aux Volailles

Bourg Beynat Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 08:00:00

fin : 2026-05-01 17:00:00

Date(s) :

2026-05-01

La Foire aux fleurs de Beynat propose une ambiance conviviale et colorée avec 200 mètres d’exposants. Au programme maquillage, animations, ateliers de jardinage, concours de vélos fleuris, musique de rue et restauration. L’événement met à l’honneur les fleurs, les plants et la volaille, dans une atmosphère festive au cœur du village. Des expositions et un espace photo sont également prévus Réservation sur place pour le casse-croute du matin .

Bourg Beynat 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 99 53 31

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English : Foire aux fleurs et aux volailles

L’événement Foire aux Plants et aux Volailles Beynat a été mis à jour le 2026-04-23 par Corrèze Tourisme