Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

FOIRE AUX VINYLS ET SPICY SOUND SYSTEM Fontiers-Cabardès

FOIRE AUX VINYLS ET SPICY SOUND SYSTEM Fontiers-Cabardès

FOIRE AUX VINYLS ET SPICY SOUND SYSTEM Fontiers-Cabardès samedi 11 juillet 2026.

Ville : 11310 Fontiers-Cabardès

Département : Aude

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Fontiers-Cabardès

FOIRE AUX VINYLS ET SPICY SOUND SYSTEM

Fontiers-Cabardès Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 17:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

17h Foire aux vinyls. Achat, vente, troc.

Nous accueillons cette année les Spicy sound system à partir de 18 h 30 ainsi que de nombreux dj aux styles allant de l’ambiant
vers la house.

Entrée adhésion obligatoire au prix libre
  .

Fontiers-Cabardès 11310 Aude Occitanie   lechatbarre@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

5:00 p.m.: Vinyl Fair. Buy, sell, trade.

This year, we’re welcoming the Spicy Sound System starting at 6:30 p.m., as well as numerous DJs whose styles range from ambient
to house.

Admission: Membership required; pay what you want

L’événement FOIRE AUX VINYLS ET SPICY SOUND SYSTEM Fontiers-Cabardès a été mis à jour le 2026-06-18 par

À voir aussi à Fontiers-Cabardès (Aude)