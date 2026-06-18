FOIRE AUX VINYLS ET SPICY SOUND SYSTEM Fontiers-Cabardès
FOIRE AUX VINYLS ET SPICY SOUND SYSTEM Fontiers-Cabardès samedi 11 juillet 2026.
Fontiers-Cabardès
FOIRE AUX VINYLS ET SPICY SOUND SYSTEM
Fontiers-Cabardès Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 17:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
17h Foire aux vinyls. Achat, vente, troc.
Nous accueillons cette année les Spicy sound system à partir de 18 h 30 ainsi que de nombreux dj aux styles allant de l’ambiant
vers la house.
Entrée adhésion obligatoire au prix libre
.
Fontiers-Cabardès 11310 Aude Occitanie lechatbarre@gmail.com
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English :
5:00 p.m.: Vinyl Fair. Buy, sell, trade.
This year, we’re welcoming the Spicy Sound System starting at 6:30 p.m., as well as numerous DJs whose styles range from ambient
to house.
Admission: Membership required; pay what you want
L’événement FOIRE AUX VINYLS ET SPICY SOUND SYSTEM Fontiers-Cabardès a été mis à jour le 2026-06-18 par
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