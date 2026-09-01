Informations pratiques

Eygurande-et-Gardedeuil

Foire d’automne-brocante

Eygurande-et-Gardedeuil Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 08:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Foire d’automne-Brocante De 8h à 16h30 à la salle des fêtes 2 € le mètre à la salle des fêtes, producteurs, artisans, thème mexicain 06 47 36 39 07 .

Eygurande-et-Gardedeuil 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 36 39 07

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English : Foire d’automne-brocante

L’événement Foire d’automne-brocante Eygurande-et-Gardedeuil a été mis à jour le 2026-08-25 par Vallée de l’Isle en Périgord