AGENDA · Eygurande-et-Gardedeuil
Foire d’automne-brocante Eygurande-et-Gardedeuil
dimanche 27 septembre 2026 · Eygurande-et-Gardedeuil
Informations pratiques
Eygurande-et-Gardedeuil
Foire d’automne-brocante
Eygurande-et-Gardedeuil Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Foire d’automne-Brocante De 8h à 16h30 à la salle des fêtes 2 € le mètre à la salle des fêtes, producteurs, artisans, thème mexicain 06 47 36 39 07 .
Eygurande-et-Gardedeuil 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 36 39 07
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English : Foire d’automne-brocante
L’événement Foire d’automne-brocante Eygurande-et-Gardedeuil a été mis à jour le 2026-08-25 par Vallée de l’Isle en Périgord
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