Informations pratiques

Bédarieux

FOIRE D’AUTOMNE DE BÉDARIEUX

Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-08

Foire d’automne de Bédarieux, en centre ville.

Plus de 150 exposants. Animation enfants sur la place Auguste Cot.

La traditionnelle Foire d’Automne revient cette année le dimanche 08 novembre 2026. Pour cette nouvelle édition, de nouveaux exposants envahiront le centre de ville, la rue Saint-Louis, les berges de l’Orb jusqu’à la place Cot. Près de 150 stands seront présents pour proposer aux visiteurs un large panel de découvertes dans tous les domaines artisanat, producteurs locaux, alimentation, textile et décoration, accessoires de beauté, vide grenier, mais aussi les traditionnelles châtaignes grillées de saison, les stands de beignets et les churros. Ouverture exceptionnelle des commerces du centre-ville.

Toute la journée, de nombreuses animations pour les enfants seront proposées. On retrouvera notamment des structures gonflables, des trampolines et un stand de pêche aux canards sur la place Auguste Cot. Barbe à papa et autres confiseries seront également de la partie pour le bonheur des plus petits.

Au détour des stands et animations, les visiteurs pourront s’arrêter pour une pause gourmande grâce à la présence de plusieurs Food trucks, exposants alimentaires et restaurants locaux.

Ne manquez votre rendez-vous automnal !

STATIONNEMENT

Du samedi 07 novembre 20h au dimanche 08 novembre 21h, le stationnement des véhicules sera interdit Rue de la République; Rue Saint Louis, Rue Ferdinand Fabre, Rue Saint Alexandre (de la place Cot à la rue Ferdinand Fabre), Place Albert Thomas, Place Auguste Cot, Rue du Porche, Place aux Herbes, Place du Four Vieil, Rue sur le Puits, Parking Neruda.

CIRCULATION

Le dimanche 08 novembre de 6h à 21h, la circulation des véhicules sera interdite Rue St Louis, pont vieux, descente du Planol, rue de la République, rue St Alexandre (de la place Cot à la rue Ferdinand Fabre), avenue Auguste Cot (du chemin des Aires à la rue St-Alexandre), quai Roosevelt, place Albert Thomas, rue du Porche, Place Auguste Cot, rue sur le Puits, rue du Cherche Midi, rue de l’Ancien Hôpital, rue de l’Ancien Cimetière, rue Savonnerie, rue Phalippou, Rue St Joseph, Rue Droite, Rue Maison de ville, Rue Traversière, Descente Pasteur, place Pasteur, quai Vailhé, rue Courbezou.

Le dégagement du parking Rabaud, de la rue du Temple et de la rue Louis Abbal se fera par le Vignal, dans le sens rue du Temple rue Louis Abbal.

La circulation rue Courbezou sera interdite sauf pour les riverains qui pourront circuler en double sens dans la portion comprise entre la rue de l’abattoir et val parc.

La circulation rue Ferdinand Fabre s’effectuera

– en double sens de la rue des Aires au Carrefour de la Paix

– en sens unique de la St Alexandre à la rue des Aires

La circulation rue Saint-Alexandre s’effectuera dans le sens rue Ferdinand Fabre chemin du Roc Rouge. Le dégagement de la rue des Fossés se fera par la rue Saint-Alexandre avec obligation de tourner à gauche.

Une déviation sera mise en place par le chemin du Roc Rouge, rue Saint-Alexandre, rue des Aires, avenue Noémie Berthomieu, rue Jeanne d’Arc et rue Ferdinand Fabre. .

Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 48 27

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English : FOIRE D’AUTOMNE DE BÉDARIEUX

Bédarieux Autumn Fair, in the town center.

Over 150 exhibitors. Children’s entertainment on Place Auguste Cot.

L’événement FOIRE D’AUTOMNE DE BÉDARIEUX Bédarieux a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB