Foire de la Poterie à Uzech-les-Oules Uzech
samedi 22 août 2026 · Uzech
Informations pratiques
Uzech
Foire de la Poterie à Uzech-les-Oules
Le Bourg Uzech Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 09:00:00
fin : 2026-08-23 19:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Pour la 35ème foire de la poterie, c’est tout le village d'Uzech les Oules, l'association de l'Oulo, les résidents potiers de l'Oulerie, les bénévoles et les jeunes qui vous attendent pour un week-end riche en découvertes et en créations
Pour la 35ème foire de la poterie, c’est tout le village d'Uzech les Oules, l'association de l'Oulo, les résidents potiers de l'Oulerie, les bénévoles et les jeunes qui vous attendent pour un week-end riche en découvertes et en créations.
Une trentaine de potiers exposeront leurs œuvres et partageront leur passion au cœur du village. L’Oulerie (salle d’exposition et de vente) ainsi que l’Oustal des Oules (musée didactique) seront bien sûr ouverts tout au long du week-end pour accueillir les visiteurs.
Un événement à ne pas manquer pour les amoureux de l’artisanat et de la poterie !
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Le Bourg Uzech 46310 Lot Occitanie associationoulo.uzech@gmail.com
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English :
For the 35th pottery fair, the entire village of Uzech-les-Oules, the Oulo Association, the resident potters of theOulerie, the volunteers, and the young people are all looking forward to welcoming you for a weekend full of discoveries and creative activities
L’événement Foire de la Poterie à Uzech-les-Oules Uzech a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Gourdon
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