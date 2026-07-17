Foire de Montluçon Parc des Expositions Montluçon
samedi 3 octobre 2026 · Parc des Expositions · Montluçon
Informations pratiques
Montluçon
Foire de Montluçon
Parc des Expositions 70 rue Eugène-Sue Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-11 19:00:00
Date(s) :
2026-10-03 2026-10-09 2026-10-11
Venez en famille et entre amis, à la Foire de Montluçon, pour découvrir les dernières nouveautés du marché et donnez vie à toutes vos envies !
Le thème de cette année Au coeur des films d’animation .
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Parc des Expositions 70 rue Eugène-Sue Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 25 25 info.montlucon@monev.fr
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English :
Come with your family and friends to the Montluçon Fair to discover the latest products on the market and bring all your dreams to life!
This year’s theme: “Inside the World of Animated Films.”
L’événement Foire de Montluçon Montluçon a été mis à jour le 2026-09-01 par Montluçon Tourisme
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