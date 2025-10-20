Foire de printemps Blanzay
Foire de printemps Blanzay dimanche 10 mai 2026.
Foire de printemps
Blanzay Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Foire de Printemps avec brocante, repas et animation Créole/Antillaise .
Blanzay 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine fetes.blanzay@gmail.com
English : Foire de printemps
German : Foire de printemps
Italiano :
Espanol : Foire de printemps
L’événement Foire de printemps Blanzay a été mis à jour le 2025-10-18 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou