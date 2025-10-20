Foire de printemps

Blanzay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Foire de Printemps avec brocante, repas et animation Créole/Antillaise .

Blanzay 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine fetes.blanzay@gmail.com

English : Foire de printemps

German : Foire de printemps

Italiano :

Espanol : Foire de printemps

L’événement Foire de printemps Blanzay a été mis à jour le 2025-10-18 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou