Foire de printemps Blanzay dimanche 10 mai 2026.
Salle des fêtes Blanzay Vienne
Brocante, repas et animations créole/Antillaise
Organisée par le comité des fêtes. .
Salle des fêtes Blanzay 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 99 26 28 fetes.blanzay@gmail.com
