Foire de printemps Blanzay

Foire de printemps Blanzay dimanche 10 mai 2026.

Foire de printemps

Salle des fêtes Blanzay Vienne

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

2026-05-10

Brocante, repas et animations créole/Antillaise

Organisée par le comité des fêtes. .

Salle des fêtes Blanzay 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 99 26 28 fetes.blanzay@gmail.com

