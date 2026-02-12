Foire du 1er mai

Gamaches Somme

Début : 2026-05-01

Les rues seront animées par les stands de victuailles, de vêtements, et même la foire aux bestiaux, rue du marché aux Bribettes.

Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 61 24 60 mairie@gamaches.fr

English :

The streets will be alive with stalls selling food and clothes, and even a livestock fair on rue du marché aux Bribettes.

