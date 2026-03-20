Foire du Village 25 Mai Place de la Mairie Roquebillière

Foire du Village 25 Mai

Place de la Mairie Place Corniglion Molinier Roquebillière Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

Pour la Foire du village à Roquebillière, artisans et producteurs vous attendent toute la journée sur la place du village.

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Place de la Mairie Place Corniglion Molinier Roquebillière 06450 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 03 60 60

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English : Foire du Village 25 Mai

For the village fair in Roquebillière, craftsmen and producers await you all day long on the village square.

L’événement Foire du Village 25 Mai Roquebillière a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur