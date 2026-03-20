Foire du Village 25 Mai Place de la Mairie Roquebillière
Foire du Village 25 Mai Place de la Mairie Roquebillière lundi 25 mai 2026.
Foire du Village 25 Mai
Place de la Mairie Place Corniglion Molinier Roquebillière Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-25
Pour la Foire du village à Roquebillière, artisans et producteurs vous attendent toute la journée sur la place du village.
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Place de la Mairie Place Corniglion Molinier Roquebillière 06450 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 03 60 60
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English : Foire du Village 25 Mai
For the village fair in Roquebillière, craftsmen and producers await you all day long on the village square.
L’événement Foire du Village 25 Mai Roquebillière a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur