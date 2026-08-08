Foire expo de Pouancé Salle Claude Robert Ombrée d’Anjou

Informations pratiques

Ombrée d’Anjou

Foire expo de Pouancé

Salle Claude Robert Pouancé Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-10

Foire exposition de Pouancé proposée les 10 et 11 Octobre 2026.

La foire exposition est organisée par le Comité des Commerçants et des Artisans de Pouancé à la salle omnisports Claude Robert. Elle se déroulera en 2026 les 10 et 11 octobre.

Artisanat et le commerce du Pouancéen seront à découvrir lors de ce temps fort. Plus de 60 exposants sur place exposition de voitures et motos rétro, maquilleuse Solenn Artist Makeup, danse, funambule rolimax, sculpteur de ballons, Clown Bidouille

Au programme

Samedi // 19h30-22h Concert Ronnie Bonneville & the Coqs

Foodtruck sur place

Dimanche Défilés à 11h, 14h30 et 17h30

Restauration le midi. Réservation conseillée.

Entrée gratuite .

Salle Claude Robert Pouancé Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 26 58 75 foire-expoccapouance@orange.fr

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English :

The Pouancé Fair and Exhibition will be held on October 10 and 11, 2026.

L’événement Foire expo de Pouancé Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de tourisme Anjou bleu