Foire expo de Pouancé Salle Claude Robert Ombrée d’Anjou
samedi 10 octobre 2026 · Salle Claude Robert · Ombrée d'Anjou
Informations pratiques
Ombrée d’Anjou
Foire expo de Pouancé
Salle Claude Robert Pouancé Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-10
Foire exposition de Pouancé proposée les 10 et 11 Octobre 2026.
La foire exposition est organisée par le Comité des Commerçants et des Artisans de Pouancé à la salle omnisports Claude Robert. Elle se déroulera en 2026 les 10 et 11 octobre.
Artisanat et le commerce du Pouancéen seront à découvrir lors de ce temps fort. Plus de 60 exposants sur place exposition de voitures et motos rétro, maquilleuse Solenn Artist Makeup, danse, funambule rolimax, sculpteur de ballons, Clown Bidouille
Au programme
Samedi // 19h30-22h Concert Ronnie Bonneville & the Coqs
Foodtruck sur place
Dimanche Défilés à 11h, 14h30 et 17h30
Restauration le midi. Réservation conseillée.
Entrée gratuite .
Salle Claude Robert Pouancé Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 26 58 75 foire-expoccapouance@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Pouancé Fair and Exhibition will be held on October 10 and 11, 2026.
L’événement Foire expo de Pouancé Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de tourisme Anjou bleu
À voir aussi à Ombrée d'Anjou (Maine-et-Loire)
- La rencontre des Darlings La Chaise Rouge Rue de la Libération Ombrée d’Anjou 12 septembre 2026
- Atelier Legault, Atelier Legault, Ombrée d’Anjou 18 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine 43ème édition Ombrée d’Anjou 19 septembre 2026
- Campement médiéval – Association Patrimoine et Culture du Pouancéen, Enclos du vieux château, Ombrée d’Anjou 19 septembre 2026
- Le grand défi de l’école des sorciers, Grenier à sel, Ombrée d’Anjou 19 septembre 2026