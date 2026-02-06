Journées Européennes du Patrimoine 43ème édition Ombrée d’Anjou
Journées Européennes du Patrimoine 43ème édition Ombrée d’Anjou samedi 19 septembre 2026.
Ombrée d’Anjou
Journées Européennes du Patrimoine 43ème édition
Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Profitez des Journées Européennes du Patrimoine les 19 et 20 Septembre 2026 pour découvrir les trésors près de chez vous !
Préparez-vous pour les 43ème Journées Européennes du Patrimoine qui feront la part belle au patrimoine architectural, qui façonne nos paysages et notre mémoire culturelle.
Nous vous donnons rendez-vous les 19 et 20 septembre prochains pour explorer l’Anjou bleu et dénicher les trésors parfois méconnus de notre territoire. Ouvrez les yeux, soyez curieux et partez à la rencontre de ces gens d’ici qui font perdurer les petites et les grandes histoires. .
Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 35 19 info@ombreedanjou.fr
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English :
Take advantage of the European Heritage Days on September 19 and 20, 2026 to discover treasures near you!
L’événement Journées Européennes du Patrimoine 43ème édition Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme Anjou bleu
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