Foire Expo du Pays bigouden Artisanat, commerce et innovation Pont-l’Abbé
vendredi 16 octobre 2026 · Pont-l'Abbé
Informations pratiques
Pont-l’Abbé
Foire Expo du Pays bigouden Artisanat, commerce et innovation
Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16
fin : 2026-10-19
Date(s) :
2026-10-16
La Foire Exposition du Pays bigouden est bien plus qu’un simple rassemblement commercial. C’est une véritable vitrine de l’artisanat local et des entreprises qui font la richesse de notre terroir.
Chaque année, un grand nombre d’exposants vous attendent pour vous présenter leurs créations uniques et innovantes.
Espace restauration (ouvert jusqu’à minuit le samedi). .
Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Foire Expo du Pays bigouden Artisanat, commerce et innovation Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Destination Pays Bigouden
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