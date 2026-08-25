Informations pratiques

Pont-l’Abbé

Foire Expo du Pays bigouden Artisanat, commerce et innovation

Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16

fin : 2026-10-19

Date(s) :

2026-10-16

La Foire Exposition du Pays bigouden est bien plus qu’un simple rassemblement commercial. C’est une véritable vitrine de l’artisanat local et des entreprises qui font la richesse de notre terroir.

Chaque année, un grand nombre d’exposants vous attendent pour vous présenter leurs créations uniques et innovantes.

Espace restauration (ouvert jusqu’à minuit le samedi). .

Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Foire Expo du Pays bigouden Artisanat, commerce et innovation Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Destination Pays Bigouden