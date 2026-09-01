Informations pratiques

Pont-l’Abbé

Pop Up Créateurs

Chemin de Trevannec Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Mode, bijoux, beauté, décoration

Musique en direct et petite restauration

Gratuit

Organisé par le clos de Trévannec .

Chemin de Trevannec Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 61 26 02 85

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English :

L’événement Pop Up Créateurs Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Destination Pays Bigouden