Châteauroux

Foire exposition

1 Avenue Daniel Bernardet Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-20 10:00:00

fin : 2026-05-25 19:00:00

Date(s) :

2026-05-20

La 102e Foire Exposition de Châteauroux, un évènement à ne pas manquer !

Pendant six jours, le parc des expositions Belle-Isle accueille des centaines d’exposants venus de toute la région et d’ailleurs, représentant une grande diversité de secteurs habitat, ameublement, décoration, artisanat, automobile, loisirs, gastronomie, bien-être et innovations…

La foire propose des animations, des spectacles, et des dégustations, créant une ambiance festive et conviviale. .

1 Avenue Daniel Bernardet Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 24 04

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English :

The 102nd Foire Exposition de Châteauroux, an event not to be missed!

L’événement Foire exposition Châteauroux a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Châteauroux Berry Tourisme