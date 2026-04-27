Foire exposition Châteauroux
Foire exposition Châteauroux mercredi 20 mai 2026.
Châteauroux
Foire exposition
1 Avenue Daniel Bernardet Châteauroux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-20 10:00:00
fin : 2026-05-25 19:00:00
Date(s) :
2026-05-20
La 102e Foire Exposition de Châteauroux, un évènement à ne pas manquer !
Pendant six jours, le parc des expositions Belle-Isle accueille des centaines d’exposants venus de toute la région et d’ailleurs, représentant une grande diversité de secteurs habitat, ameublement, décoration, artisanat, automobile, loisirs, gastronomie, bien-être et innovations…
La foire propose des animations, des spectacles, et des dégustations, créant une ambiance festive et conviviale. .
1 Avenue Daniel Bernardet Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 24 04
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English :
The 102nd Foire Exposition de Châteauroux, an event not to be missed!
L’événement Foire exposition Châteauroux a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Châteauroux Berry Tourisme
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