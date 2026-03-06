Foire internationale Malgache artisanat & tourisme Suèvres

Foire internationale Malgache artisanat & tourisme

2 Rue Lucien Mignat Suèvres Loir-et-Cher

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 09:00:00

fin : 2026-05-17 19:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Pendant quatre jours, l’évènement réunira environ 150 exposants professionnels et accueillera entre 10 000 et 20 000 visiteurs. Au programme exposition-vente artisanale multisectorielle, village touristique, rencontres professionnelles B2B, ateliers et présentations , animations culturelles et gastronomie Malagasy. 3 .

2 Rue Lucien Mignat Suèvres 41500 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 72 30 78 71 mbordeaux@hotmail.fr

English :

Over four days, the event will bring together some 150 professional exhibitors and welcome between 10,000 and 20,000 visitors.

