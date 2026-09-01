Foire mensuelle de Battant Place Battant Besançon
lundi 14 septembre 2026 · Place Battant · Besançon
Informations pratiques
Besançon
Foire mensuelle de Battant
Place Battant BESANCON Besançon Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14 08:00:00
fin : 2026-12-14 17:00:00
Date(s) :
2026-09-14 2026-10-12 2026-11-09 2026-12-14 2027-01-11 2027-02-08 2027-03-08 2027-04-12 2027-05-10 2027-06-14 2027-07-12 2027-08-09 2027-09-13 2027-10-11 2027-11-08 2027-12-13
Le 2ème lundi du mois foire mensuelle de 8h à 17h en hiver (17h30 en été). .
Place Battant BESANCON Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 61 50 65 police-municipale@besancon.fr
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English : Foire mensuelle de Battant
L’événement Foire mensuelle de Battant Besançon a été mis à jour le 2025-12-29 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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