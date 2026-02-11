Foire mensuelle Promenade des tilleuls Gray

Foire mensuelle

Promenade des tilleuls Place des Tilleuls Gray Haute-Saône

Gratuit

Début : 2026-04-08 08:00:00

fin : 2026-07-08 12:00:00

2026-04-08 2026-05-13 2026-06-10 2026-07-08 2026-09-09 2026-10-14 2026-11-11 2026-12-09

La foire de Gray se déroule tous les deuxièmes mercredis du mois, en été comme en hiver sur la Place des tilleuls. .

Promenade des tilleuls Place des Tilleuls Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 92 42 30

