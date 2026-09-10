Foire Saint-Michel 2026 Rue Philippe Lebon Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Foire Saint-Michel 2026

Rue Philippe Lebon Champ de Foire Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-26

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-09-26

Du 26 septembre au 18 octobre, la traditionnelle Foire Saint-Michel retrouve le Champ de Foire avec ses manèges, ses attractions et ses stands gourmands.

Rendez-vous incontournable de l’automne au Havre, la Foire Saint-Michel fait son retour sur le Champ de Foire. Pendant trois semaines, de nombreux manèges et attractions seront au rendez-vous sensations fortes, divertissements pour toute la famille et stands gourmands rythmeront cette nouvelle édition dans une ambiance festive et conviviale.

Infos pratiques

Entrées par le cours de la République et la rue Philippe Lebon

Les horaires sont susceptibles d’être modifiés en fonction de la météo.

Pour suivre les actualités et vous tenir informé d’éventuels changements, rendez-vous sur la page Facebook de la Foire Saint-Michel. .

Rue Philippe Lebon Champ de Foire Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie foirestmichel76@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Foire Saint-Michel 2026

L’événement Foire Saint-Michel 2026 Le Havre a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie