La Fiesta Du Pasino Tubes légendaires Place Jules Ferry Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

La Fiesta Du Pasino Tubes légendaires

Place Jules Ferry Pasino Le Havrea Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 19:00:00

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-09-04

Rendez-vous le vendredi 4 septembre 2026 pour une soirée exceptionnelle placée sous le signe des plus grands tubes qui ont marqué les générations !

De 19h à 2h, venez profiter des incontournables des années 80 aux hits d’aujourd’hui, préparez-vous à chanter, danser et revivre les plus grands succès qui font vibrer les pistes de danse depuis des décennies.

La soirée débute dès 19h avec des animations musicales, et Happy Hour de 19h à 20h30 pour bien commencer la soirée. .

Place Jules Ferry Pasino Le Havrea Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 26 00 00

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English : La Fiesta Du Pasino Tubes légendaires

L’événement La Fiesta Du Pasino Tubes légendaires Le Havre a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie