La Fiesta Du Pasino Tubes légendaires Place Jules Ferry Le Havre
vendredi 4 septembre 2026 · Place Jules Ferry · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
La Fiesta Du Pasino Tubes légendaires
Place Jules Ferry Pasino Le Havrea Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 19:00:00
fin : 2026-09-04
Date(s) :
2026-09-04
Rendez-vous le vendredi 4 septembre 2026 pour une soirée exceptionnelle placée sous le signe des plus grands tubes qui ont marqué les générations !
De 19h à 2h, venez profiter des incontournables des années 80 aux hits d’aujourd’hui, préparez-vous à chanter, danser et revivre les plus grands succès qui font vibrer les pistes de danse depuis des décennies.
La soirée débute dès 19h avec des animations musicales, et Happy Hour de 19h à 20h30 pour bien commencer la soirée. .
Place Jules Ferry Pasino Le Havrea Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 26 00 00
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English : La Fiesta Du Pasino Tubes légendaires
L’événement La Fiesta Du Pasino Tubes légendaires Le Havre a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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