AGENDA · Le Havre
Concert QQVFP Happy Dock Le Havre
jeudi 30 juillet 2026 · Happy Dock · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Concert QQVFP
Happy Dock Chaussée Georges Pompidou Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 20:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Rendez-vous chez Happy Dock pour un concert avec QQVFP qui vous proposera un répertoire de Concert Jukebox interactif ! .
Happy Dock Chaussée Georges Pompidou Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 50 51
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English : Concert QQVFP
L’événement Concert QQVFP Le Havre a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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