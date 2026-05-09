Embrun

fol été de la céramique Atelier poterie

Rue de la Liberté Embrun Hautes-Alpes

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:00:00

fin : 2026-07-23 12:00:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06

Une poterie à votre goût modelage avec une technique ancestrale mexicaine pour créer un objet utilitaire.

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Rue de la Liberté Embrun 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 02 21 65 18

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English :

Pottery to your taste: modelling using an ancestral Mexican technique to create a utilitarian object.

L’événement fol été de la céramique Atelier poterie Embrun a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Intercommunal de Serre-Ponçon