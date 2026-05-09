fol été de la céramique Atelier poterie Embrun
fol été de la céramique Atelier poterie Embrun jeudi 23 juillet 2026.
Embrun
fol été de la céramique Atelier poterie
Rue de la Liberté Embrun Hautes-Alpes
Tarif : 30 – 30 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-07-23 12:00:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06
Une poterie à votre goût modelage avec une technique ancestrale mexicaine pour créer un objet utilitaire.
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Rue de la Liberté Embrun 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 02 21 65 18
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English :
Pottery to your taste: modelling using an ancestral Mexican technique to create a utilitarian object.
L’événement fol été de la céramique Atelier poterie Embrun a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Intercommunal de Serre-Ponçon
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