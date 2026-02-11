Grand Trail de Serre-Ponçon

Embrun Hautes-Alpes

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-20

2026-09-18

Le Grand Trail de Serre-Ponçon revient et se renouvelle en 2026 nouvelle organisation, nouveau concept, nouveaux parcours.

Les inscriptions sont ouvertes, les parcours seront dévoilés ultérieurement.

Embrun 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@grandtrailserreponcon.com

English : Grand Trail de Serre-Ponçon

The Grand Trail de Serre-Ponçon is back for another year in 2026, with a new organisation, a new concept and new routes

Registrations are now open, and the routes will be unveiled at a later date.

