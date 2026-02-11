Grand Trail de Serre-Ponçon Embrun
Grand Trail de Serre-Ponçon Embrun vendredi 18 septembre 2026.
Grand Trail de Serre-Ponçon
Embrun Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-18
Le Grand Trail de Serre-Ponçon revient et se renouvelle en 2026 nouvelle organisation, nouveau concept, nouveaux parcours.
Les inscriptions sont ouvertes, les parcours seront dévoilés ultérieurement.
.
Embrun 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@grandtrailserreponcon.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Grand Trail de Serre-Ponçon
The Grand Trail de Serre-Ponçon is back for another year in 2026, with a new organisation, a new concept and new routes
Registrations are now open, and the routes will be unveiled at a later date.
L’événement Grand Trail de Serre-Ponçon Embrun a été mis à jour le 2025-11-19 par Office de Tourisme Intercommunal de Serre-Ponçon