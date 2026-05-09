fol été de la céramique Initiation sculpture Embrun
fol été de la céramique Initiation sculpture Embrun vendredi 10 juillet 2026.
Embrun
fol été de la céramique Initiation sculpture
61 rue de la Liberté Embrun Hautes-Alpes
Tarif : 30 – 30 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 09:30:00
fin : 2026-08-07 11:30:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-08-07
Dans le cadre du fol été de la céramique retrouvez de l’initiation à la sculpture.
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61 rue de la Liberté Embrun 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 28 29 05 65
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English :
As part of the mad summer of ceramics, discover an initiation to sculpture.
L’événement fol été de la céramique Initiation sculpture Embrun a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Intercommunal de Serre-Ponçon
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