Embrun

fol été de la céramique Initiation sculpture

61 rue de la Liberté Embrun Hautes-Alpes

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 09:30:00

fin : 2026-08-07 11:30:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-08-07

Dans le cadre du fol été de la céramique retrouvez de l’initiation à la sculpture.

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61 rue de la Liberté Embrun 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 28 29 05 65

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English :

As part of the mad summer of ceramics, discover an initiation to sculpture.

L’événement fol été de la céramique Initiation sculpture Embrun a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Intercommunal de Serre-Ponçon