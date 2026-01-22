Embrunman 42ème édition Embrun
Embrunman 42ème édition Embrun mercredi 12 août 2026.
plan d’eau d’Embrn Embrun Hautes-Alpes
Tarif : – – EUR
EMBRUNMAN XXL 440 € à 540 €
(440 € jusqu’au 30/04/2026 ; 480 € jusqu’au 14/06/2026 ; 540 € jusqu’au 08/07/2026)
QUART EMBRUNMAN 120 € à 140 € (120 € jusqu’au 30/04/2026 ; 130 € jusqu’au 14/06/2026 ; 140 € jusqu’au 08/07/2026)
Début : 2026-08-12 04:00:00
fin : 2026-08-16 20:00:00
2026-08-12 2026-08-13 2026-08-15
Venez vivre le mythe Embrunman Le triathlon longue distance mythique au parcours unique !
plan d’eau d’Embrn Embrun 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 62 40 23 gerald.iacono@free.fr
English : Embrunman 2021
Come and experience the myth of the 40th Embrunman: the legendary long-distance triathlon with a unique course!
