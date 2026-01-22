Embrunman 42ème édition

plan d’eau d’Embrn Embrun Hautes-Alpes

Tarif : – – EUR

EMBRUNMAN XXL 440 € à 540 €

(440 € jusqu’au 30/04/2026 ; 480 € jusqu’au 14/06/2026 ; 540 € jusqu’au 08/07/2026)

QUART EMBRUNMAN 120 € à 140 € (120 € jusqu’au 30/04/2026 ; 130 € jusqu’au 14/06/2026 ; 140 € jusqu’au 08/07/2026)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 04:00:00

fin : 2026-08-16 20:00:00

Date(s) :

2026-08-12 2026-08-13 2026-08-15

Venez vivre le mythe Embrunman Le triathlon longue distance mythique au parcours unique !

.

plan d’eau d’Embrn Embrun 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 62 40 23 gerald.iacono@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Embrunman 2021

Come and experience the myth of the 40th Embrunman: the legendary long-distance triathlon with a unique course!

L’événement Embrunman 42ème édition Embrun a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme Intercommunal de Serre-Ponçon