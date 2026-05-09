Le fol été de la céramique Exposition Maison de Pays de l’Embrunais Embrun
Le fol été de la céramique Exposition Maison de Pays de l’Embrunais Embrun vendredi 3 juillet 2026.
Embrun
Le fol été de la céramique Exposition
Maison de Pays de l’Embrunais 2 Place du Théâtre Embrun Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-07-03
Exposition de pièces céramique Utile et Terres .
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Maison de Pays de l’Embrunais 2 Place du Théâtre Embrun 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 43 26 04 mnt.coutens@laposte.net
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English :
Utile et Terres ceramics exhibition.
L’événement Le fol été de la céramique Exposition Embrun a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Intercommunal de Serre-Ponçon
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