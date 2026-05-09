Le fol été de la céramique Exposition Maison de Pays de l’Embrunais Embrun

Embrun

Le fol été de la céramique Exposition

Maison de Pays de l’Embrunais 2 Place du Théâtre Embrun Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-03

Exposition de pièces céramique Utile et Terres .

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Maison de Pays de l’Embrunais 2 Place du Théâtre Embrun 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 43 26 04 mnt.coutens@laposte.net

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English :

Utile et Terres ceramics exhibition.

L’événement Le fol été de la céramique Exposition Embrun a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Intercommunal de Serre-Ponçon