Embrun

fol été de la céramique Marché

place Barthelon Embrun Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 09:00:00

fin : 2026-07-16 20:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Marché des céramistes de Embrun !

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place Barthelon Embrun 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur terresdenhaut05@proton.me

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English :

Embrun Ceramics Market!

L’événement fol été de la céramique Marché Embrun a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Intercommunal de Serre-Ponçon