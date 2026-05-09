Embrun

Le fol été de la céramique Atelier

place Barthelon Embrun Hautes-Alpes

Tarif : 60 – 60 – 80 EUR

Atelier tournage ou atelier modelage

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 15:00:00

fin : 2026-07-30 17:00:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-13 2026-08-18

Dans le cadre du fol été de la céramique, différents ateliers céramique pour différentes approches seront proposés comme le tournage et le modelage.

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place Barthelon Embrun 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 62 12 36 28

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English :

As part of the Fol été de la céramique (Crazy Summer of Ceramics), we’ll be offering a range of different ceramic workshops, including throwing and modelling.

L’événement Le fol été de la céramique Atelier Embrun a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Intercommunal de Serre-Ponçon