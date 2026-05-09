Le fol été de la céramique Atelier Embrun
Le fol été de la céramique Atelier Embrun mardi 14 juillet 2026.
Embrun
Le fol été de la céramique Atelier
place Barthelon Embrun Hautes-Alpes
Tarif : 60 – 60 – 80 EUR
Atelier tournage ou atelier modelage
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 15:00:00
fin : 2026-07-30 17:00:00
Date(s) :
2026-07-14 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-13 2026-08-18
Dans le cadre du fol été de la céramique, différents ateliers céramique pour différentes approches seront proposés comme le tournage et le modelage.
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place Barthelon Embrun 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 62 12 36 28
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English :
As part of the Fol été de la céramique (Crazy Summer of Ceramics), we’ll be offering a range of different ceramic workshops, including throwing and modelling.
L’événement Le fol été de la céramique Atelier Embrun a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Intercommunal de Serre-Ponçon
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