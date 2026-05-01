Folie décoloniale La baleine à bascule Piégut-Pluviers

Piégut-Pluviers

Folie décoloniale

La baleine à bascule 41 bis rue des alliés Piégut-Pluviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 20:00:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Rwanda, racisme et psychiatrie, une conférence gesticulée de Sandrine Gashonga. Cette conférence gesticulée est une performance politico-intime dans laquelle je parle de mon exil depuis le Rwanda jusqu’au Luxembourg, de mon parcours migratoire et des raisons politiques de l’apparition de mon trouble mental. .

La baleine à bascule 41 bis rue des alliés Piégut-Pluviers 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 02 91 bonjour@labaleineabascule.fr

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English : Folie décoloniale

L’événement Folie décoloniale Piégut-Pluviers a été mis à jour le 2026-05-06 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin