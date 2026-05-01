Folie décoloniale La baleine à bascule Piégut-Pluviers
Folie décoloniale La baleine à bascule Piégut-Pluviers jeudi 21 mai 2026.
Piégut-Pluviers
Folie décoloniale
La baleine à bascule 41 bis rue des alliés Piégut-Pluviers Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 20:00:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
Rwanda, racisme et psychiatrie, une conférence gesticulée de Sandrine Gashonga. Cette conférence gesticulée est une performance politico-intime dans laquelle je parle de mon exil depuis le Rwanda jusqu’au Luxembourg, de mon parcours migratoire et des raisons politiques de l’apparition de mon trouble mental. .
La baleine à bascule 41 bis rue des alliés Piégut-Pluviers 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 02 91 bonjour@labaleineabascule.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Folie décoloniale
L’événement Folie décoloniale Piégut-Pluviers a été mis à jour le 2026-05-06 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
À voir aussi à Piégut-Pluviers (Dordogne)
- Histoires d’A La baleine à bascule Piégut-Pluviers 15 mai 2026
- Moulins en fête en Périgord moulin des Touilles Piégut-Pluviers 16 mai 2026
- Stage de théâtre contemporain La baleine à bascule Piégut-Pluviers 16 mai 2026
- Vide-greniers Piégut-Pluviers 17 mai 2026
- Blind Test Européen La baleine à bascule Piégut-Pluviers 22 mai 2026