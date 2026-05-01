Moulins en fête en Périgord moulin des Touilles Piégut-Pluviers
Moulins en fête en Périgord moulin des Touilles Piégut-Pluviers samedi 16 mai 2026.
Piégut-Pluviers
Moulins en fête en Périgord moulin des Touilles
391 route du moulin Piégut-Pluviers Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 14:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Visite guidée par les propriétaires. Ancien moulin du XVème s, alimenté par un étang, ayant presser de l’huile de noix, de la farine, du cidre.
Visite guidée par les propriétaires. Ancien moulin du XVème s, alimenté par un étang, ayant presser de l’huile de noix, de la farine, du cidre. .
391 route du moulin Piégut-Pluviers 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 60 46 71
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Moulins en fête en Périgord moulin des Touilles
Guided tour by the owners. Former 15th-century mill, fed by a pond, used to press walnut oil, flour and cider.
L’événement Moulins en fête en Périgord moulin des Touilles Piégut-Pluviers a été mis à jour le 2026-04-29 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
À voir aussi à Piégut-Pluviers (Dordogne)
- Fête du vélo Mai à vélo Piégut-Pluviers 9 mai 2026
- MAI A VÉLO 09 et 10 mai 2026, PIEGUT-PLUVIERS 24360, Piégut-Pluviers 9 mai 2026
- Stage de théâtre contemporain La baleine à bascule Piégut-Pluviers 16 mai 2026
- L’avenir de l’eau en Périgord-Limousin Piégut-Pluviers 26 mai 2026
- Boom rock La baleine à bascule Piégut-Pluviers 31 mai 2026