Piégut-Pluviers

Moulins en fête en Périgord moulin des Touilles

391 route du moulin Piégut-Pluviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 14:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Visite guidée par les propriétaires. Ancien moulin du XVème s, alimenté par un étang, ayant presser de l’huile de noix, de la farine, du cidre.

Visite guidée par les propriétaires. Ancien moulin du XVème s, alimenté par un étang, ayant presser de l’huile de noix, de la farine, du cidre. .

391 route du moulin Piégut-Pluviers 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 60 46 71

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English : Moulins en fête en Périgord moulin des Touilles

Guided tour by the owners. Former 15th-century mill, fed by a pond, used to press walnut oil, flour and cider.

L’événement Moulins en fête en Périgord moulin des Touilles Piégut-Pluviers a été mis à jour le 2026-04-29 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin