Histoires d’A La baleine à bascule Piégut-Pluviers
Histoires d’A La baleine à bascule Piégut-Pluviers vendredi 15 mai 2026.
Piégut-Pluviers
Histoires d’A
La baleine à bascule 41 bis rue des alliés Piégut-Pluviers Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 20:30:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Marionnettes pour adultes. Compagnie Le Liquidambar. C’est une galerie de portraits. C’est aussi une émission de radio. C’est un spectacle choral qui raconte des histoires d’amour, des têtes à têtes et des rendez-vous ratés. .
La baleine à bascule 41 bis rue des alliés Piégut-Pluviers 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 02 91 bonjour@labaleineabascule.fr
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English : Histoires d’A
L’événement Histoires d’A Piégut-Pluviers a été mis à jour le 2026-05-06 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
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