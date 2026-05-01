Histoires d’A La baleine à bascule Piégut-Pluviers

Piégut-Pluviers

Histoires d’A

La baleine à bascule 41 bis rue des alliés Piégut-Pluviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 20:30:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Marionnettes pour adultes. Compagnie Le Liquidambar. C’est une galerie de portraits. C’est aussi une émission de radio. C’est un spectacle choral qui raconte des histoires d’amour, des têtes à têtes et des rendez-vous ratés. .

La baleine à bascule 41 bis rue des alliés Piégut-Pluviers 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 02 91 bonjour@labaleineabascule.fr

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English : Histoires d’A

L’événement Histoires d’A Piégut-Pluviers a été mis à jour le 2026-05-06 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin