Vide-greniers Piégut-Pluviers
Vide-greniers Piégut-Pluviers dimanche 17 mai 2026.
Piégut-Pluviers
Vide-greniers
Stade Piégut-Pluviers Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 08:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Exposants 2€ le mètre. Buvette, restauration sur place. 15h: lancer de claquette piégutain.
Exposants 2€ le mètre. Buvette, restauration sur place. 15h: lancer de claquette piégutain. .
Stade Piégut-Pluviers 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 87 34 64
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English : Vide-greniers
Exhibitors 2? per metre. Refreshment bar, on-site catering. 3pm: piégutain tap dance.
L’événement Vide-greniers Piégut-Pluviers a été mis à jour le 2026-05-04 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
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