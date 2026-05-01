Piégut-Pluviers

Vide-greniers

Stade Piégut-Pluviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 08:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Exposants 2€ le mètre. Buvette, restauration sur place. 15h: lancer de claquette piégutain.

Exposants 2€ le mètre. Buvette, restauration sur place. 15h: lancer de claquette piégutain. .

Stade Piégut-Pluviers 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 87 34 64

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English : Vide-greniers

Exhibitors 2? per metre. Refreshment bar, on-site catering. 3pm: piégutain tap dance.

L’événement Vide-greniers Piégut-Pluviers a été mis à jour le 2026-05-04 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin