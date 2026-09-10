FOLIES FURIEUSES THÉÂTRE DE LA CITÉ Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

FOLIES FURIEUSES

THÉÂTRE DE LA CITÉ 1 Rue Pierre Baudis Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 27 EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-19 19:30:00

fin : 2027-05-26

Date(s) :

2027-05-19 2027-05-22 2027-05-25

Folies furieuses est une ode aux furies, aux hystériques, aux fracassé·es en tout genre; aux femmes qui ont pris des coups dans la tronche, d’autres qui héritent de plaies ouvertes, de rapport au monde biaisé par des années d’entraînement au patriarcat.

C’est dans une fiction rocambolesque qui vacille parfois vers l’absurde, avec sa palette de personnages haut en couleur dont une mariée en cavale, une beat boxeuse amoureuse et autres spécimens que l’autrice féministe Mélissa Zehner continue sa quête d’une écriture consolatrice, en déposant des mots sur des actes de silenciation.

C’est à travers les parcours de personnages aux histoires chaotiques, pour certaines abonnées aux séjours psychiatriques que Les Palpitantes tentent de comprendre l’impact des violences intra familiales sur nos corps et nos psychés. Comment la société prend-elle en charge les souffrances psychiques causées par des traumas et les traite-t-elle ?

Et puis, plus largement, que faire de nos colères ?

C’est donc par la puissance des mots, par l’usage de flows bruts et viscéraux, mais aussi par des chants doux aux accents modernes que Les Palpitantes tentent de convoquer sur le plateau les fantômes qui nous hantent ; les maudit·es qu’on craint, les folles mortes, et bien sûr les petites filles en colères qui vivent en nous. 15 .

THÉÂTRE DE LA CITÉ 1 Rue Pierre Baudis Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

*Furious Follies* is an ode to the furies, to the hysterical, to the broken-hearted of all kinds; to women who have taken blows to the face, and others who inherit open wounds and a skewed relationship with the world shaped by years of conditioning under patriarchy.

L’événement FOLIES FURIEUSES Toulouse a été mis à jour le 2026-08-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE