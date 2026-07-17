FOLKS — ENSEMBLE SILLAGES, Le Rocher de Palmer, Cenon

Informations pratiques

FOLKS — ENSEMBLE SILLAGES Mercredi 25 novembre, 20h30 Le Rocher de Palmer Gironde

TARIF PLEIN : 12€ TARIF RÉDUIT : 6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-25T20:30:00+01:00 – 2026-11-25T23:30:00+01:00

Fin : 2026-11-25T20:30:00+01:00 – 2026-11-25T23:30:00+01:00

D’où venons-nous et que reste-t-il des voyages et des échanges qui ont façonné nos récits ? Nos cultures sont-elles figées dans le passé, ou évoluent-elles sans cesse, influencées par les interactions et les réinterprétations ? Chaque musique, chaque tradition a traversé le temps, portée par des voix, des gestes et des mémoires en perpétuel mouvement.

PROGRAMME :

• Philippe Hurel – Trois études pour Atlanta

• Dzovinar Mikirditsian – L’Horloger des songes

• Luciano Berio – Folks Songs

• Farnaz Modarresifar – Il neige, des cendres

LINE UP

Sophie Deshayes : flûte – Jean-Marc Fessard : clarinette – Hélène Colombotti : percussion I – Victor David: percussion II – Aïda Aragoneses Aguado : harpe – Gilles Deliège : alto – Ingrid Schoenlaub : violoncelle – Clara Pertuy : mezzo-soprano – Célia Llacer : cheffe d’orchestre – Gonzalo Bustos : direction artistique

MÀD – festival de la création musicale est organisé par Proxima Centauri

Plus d’informations surlefestivalmad.fr

Le Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand, Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/folks-ensemble-sillages-25112026-1930 »}] [{« link »: « https://lefestivalmad.fr/ »}]

Le Festival MÀD, rendez-vous de la création musicale, revient du 21 au 27 novembre 2026. Son étape au Rocher de Palmer nous entraîne de l’Italie aux États-Unis, de l’Arménie à l’Iran, au cœur du d …