Fonctionnalités Iphone : les essentiels pour gagner en autonomie, Ludomédiathèque Colette, Tourcoing

Informations pratiques

Fonctionnalités Iphone : les essentiels pour gagner en autonomie Samedi 7 novembre, 14h00 Ludomédiathèque Colette Nord

Gratuit, réservation conseillée. Public adulte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-07T14:00:00+01:00 – 2026-11-07T16:00:00+01:00

Fin : 2026-11-07T14:00:00+01:00 – 2026-11-07T16:00:00+01:00

Vous possédez un iPhone mais vous n’êtes pas toujours à l’aise avec son utilisation ? Ce café numérique est l’occasion de découvrir les fonctions indispensables de votre smartphone et d’apprendre à l’utiliser plus facilement au quotidien.

Au cours de cet atelier, nous aborderons les principaux outils de l’iPhone : appels, messages, contacts, connexion Wi-Fi, appareil photo, stockage des photos ou encore mises à jour. Les participants découvriront également comment accéder à l’App Store, rechercher des applications adaptées à leurs besoins et les installer en toute simplicité.

L’atelier permettra aussi de mieux comprendre l’environnement Apple, avec des explications sur l’identifiant Apple, les sauvegardes, les réglages de confidentialité et les fonctionnalités qui facilitent la vie de tous les jours.

Dans une ambiance conviviale, chacun pourra avancer à son rythme, expérimenter sur son propre téléphone et obtenir des réponses concrètes à ses questions.

Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Bourgogne Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « numeritheque@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634300 »}] Métro – ligne 2 arrêt : Bourgogne

Vous avez un iPhone mais vous n’en exploitez qu’une partie ? Venez découvrir ses fonctions essentielles et gagner en autonomie au quotidien.

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