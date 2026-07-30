samedi 6 février 2027 · La Confluence - Betton · Betton

Informations pratiques

Fondations / Compagnie Barks / Bastien Dausse La Confluence – Betton Betton Samedi 6 février 2027, 19h00

En partenariat avec AY-ROOP, Scène de territoire cirque, Rennes Métropole. Organisé dans le cadre du Festival Waterproof.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-02-06T19:00:00.000+01:00

Fin : 2027-02-06T20:00:00.000+01:00

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La Confluence – Betton Place Charles de Gaulle, Betton, France Betton



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