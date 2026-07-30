UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Betton

Fondations / Compagnie Barks / Bastien Dausse La Confluence – Betton Betton

samedi 6 février 2027 · La Confluence - Betton · Betton

Informations pratiques

Début
samedi 6 février 2027
Fin
samedi 6 février 2027
Lieu
La Confluence - Betton
Adresse
Place Charles de Gaulle, Betton, France
Ville
Betton

Fondations / Compagnie Barks / Bastien Dausse La Confluence – Betton Betton Samedi 6 février 2027, 19h00

En partenariat avec AY-ROOP, Scène de territoire cirque, Rennes Métropole. Organisé dans le cadre du Festival Waterproof.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-02-06T19:00:00.000+01:00
Fin : 2027-02-06T20:00:00.000+01:00

1
 

La Confluence – Betton Place Charles de Gaulle, Betton, France Betton


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Betton